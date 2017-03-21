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Угорщина виступила за автономію угорських меншин за кордоном

"Ми зацікавлені в тому щоб зупинити асиміляцію і зберегти угорську ідентичність"
Інтереси угорців, що мешкають закордоном, будуть захищені, якщо етнічні угорські партії будуть представлені в місцевих парламентах.
Угорщина виступила за автономію угорських меншин за кордоном Фото:pravda.com.ua

"В інтересах зовнішньої політики Угорщини пропагувати угорські партії. Давайте говорити чесно – держави зацікавлені в асиміляції угорців. А ми зацікавлені в тому щоб зупинити асиміляцію і зберегти угорську ідентичність" - заявив віце-прем’єр Угорщини Жолт Шем’єн, повідомляє угорський канал HirTV.

"Виживання угорців, що мешкають за кордоном, залежить від того, чи зможуть вони досягти успіху, рухаючись в напрямку досягнення автономії" - цитує віце-прем’єра агентство MTI, інформує "Українська правда".

За його словами, важливо, щоб інтереси угорців за кордоном були представлені і на місцевому рівні, і на рівні національного парламенту.

Шем'єн заявив, повідомляє Mukachevo.net, що угорці повинні зберігати єдність, і це особливо важливо під час парламентських виборів.

За його словами етнічні угорські партії не лише мають дбати про представлення інтересів місцевої угорської спільноти, але також несуть відповідальність перед усією нацією. І згадав "Союз угорців Воєводини" у Сербії – як приклад етнічної угорської партії, яка повністю відповідає цьому критерію.

Угорський політик ще у 2014 році зазначав, що "кожна нація має виробити власну концепцію автономії. Жителі Воєводини, Закарпатської України повинні діяти у такому ж напрямку".

Зазначимо, глава Єврокомісії Жан-Клод Юнкер визнав, що в ЄС немає можливостей завадити "авторитарному дрейфу" урядів Польщі та Угорщини.

 
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21 03 2017 19:15
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