Угорщина заблокувала засідання комісії "Україна - НАТО" в грудні
Про це йдеться у повідомленні міністерства закордонних справ Угорщини з посиланням на слова міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, передають "Українські Новини".
"Угорщина не може підтримати інтеграційні прагнення України, тому вона наклала вето на скликання комісії" НАТО - Україна "в грудні", - сказав Сійярто.
Він заявив, що Будапешт готовий до консультацій, але не може погодитися з ситуацією, коли, на думку Сійярто, закон відбирає попередньо отримані права нацменшин.
Крім того, Угорщину турбує намір депутатів Верховної Ради розглянути законопроекти про мову і громадянство, які можуть "загрожувати закарпатській угорській громаді".
Міністр зазначив, що наразі немає можливості обійти угорське вето, бо скликання комісії "НАТО - Україна" потребує одностайного голосування.
Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства. Зокрема, глава МЗС Угорщини пригрозив, що освітній закон боляче вдарить по майбутньому України.
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