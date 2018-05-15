Угорщини передала Закарпаттю вакцин на 600 тис євро

За два роки Угорщина надала Закарпаттю допомогу медпрепаратами та обладнанням на 7 мільйонів євро

Представники уряду Угорщини передали Закарпатській області партію вакцини від кору, паротиту і краснухи M-M-RVAXPRO, а також п’ятикомпонентну вакцину Пентаксим загальною вартістю 600 тисяч євро.

Сьогодні в область буде доставлено 15 тис. доз вакцини M-M-RVAXPRO та 21,6 тис. доз вакцини Pentaxim, повідомляє УНІАН.

Угорську сторону при передачі медпрепаратів представляли уповноважений уряду Іштван Грежа та генеральний консул у Ужгороді Йожеф Бугайло, а Закарпаття – голова ОДА Геннадій Москаль та представники обласної організації Червоного Хреста.

За словами Грежи, за два роки Угорщина надала Закарпаттю допомогу медпрепаратами та обладнанням на 7 мільйонів євро.

"І більше 80 відсотків цієї допомоги отримали не угорці за національністю. Ми сподіваємося, що сьогоднішня подія стане для центральних засобів масової інформації гарною новиною на фоні загалом негативної інформації про Угорщину", – зазначив він.

У свою чергу Москаль заявив, що місцева влада особливо вдячна за передачу вакцини Пентаксим, яка передбачена для профілактики кашлюка, дифтерії, правця, поліомієліту та захворювань, що викликаються гемофільною паличкою.

Нагадаємо, що в січні на Закарпаття прибули з Угорщини вісім тисяч доз вакцин проти кору.