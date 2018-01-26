Закарпаття отримало від Угорщини вісім тисяч доз вакцини від кору

У п’ятницю, 26 січня, на Закарпаття прибули з Угорщини вісім тисяч доз вакцин проти кору.

Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я України. МОЗ обіцяє, що найближчим часом доставить до регіону вакцини КПК, перерозподілені з інших областей.

У відомстві підкреслюють, всі наявні в країні вакцини сьогодні знаходяться в регіонах. "Тому будь-який перерозподіл вакцин – це добра воля та взаємодопомога одних регіонів іншим", – йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що перемовини з низкою областей про перерозподіл вакцин тривають.

Щодо ситуації в Закарпатті, у МОЗ підкреслюють, що рівень охоплення плановою вакцинацією проти кору у 2017 році тут був найнижчим в Україні.

"Так, на кінець грудня минулого року відповідно до національного календаря щеплень 71% дітей одного року, 49% дітей 6 років було щеплено вакциною КПК (середні показники по Україні - 93% і 90% відповідно)", – наголошують у МОЗ.

Раніше голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль заявляв, що вакцини від кору, паротиту і краснухи на Закарпатті взагалі немає, тому довелося замовити в Угорщині. Обіцяні Міністерством охорони здоров'я вакцини від кору так і не надійшли.

Зазначимо, в Україні триває спалах кору - одного з найбільш заразних захворювань, відомих у світі. За 2017 рік зафіксовано 4782 випадки захворювання на кір. Ліків від кору не існує, єдиний надійний метод профілактики захворювання - вакцинація.

За два дні, 10 і 11 січня, від кору щеплено 2 тис. 223 киян, серед них як дорослі, так і діти.