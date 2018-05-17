Угорський Greenpeace звернувся до уповноважених, аби Україну покарали за сміття в річках
"За останні тижні надійшло чимало скарг, а також з'явилися тривожні новини у ЗМІ про те, що річка Бодрог страждає через значну кількість побутових відходів, які надходять скоріше за все з боку України. Сміття, ймовірно, продовжуватиме надходити до нашої країни, викликаючи забруднення води та погіршуючи екологічні проблеми. Подібна ситуація має контролюватися відповідно до міжнародного договору, конвенції 17 березня 1992 року, підписаної у Гельсінкі. Важливо, що Україна та Словаччина також є серед учасників Конвенції", - йдеться у листі , інформує Мukachevo.net.
Зокрема, у статті 2 Конвенції йдеться про те, що приймається принцип "забруднювач платить". Тобто всі витрати, пов'язані з заходами щодо запобігання, обмеження і скорочення забруднення, відшкодовує забруднювач.
"Виходячи з цього вимагаємо, аби Україна як співорганізатор транскордонного забруднення якомога швидше усунула його, а також відповіла за екологічну шкоду, яка могла бути заподіяна, і у подальшому запобігла забрудненню річок", - йдеться у повідомленні за підписом Шімона Гергея, експертом Greenpeace в Угорщині.
Як повідомляв iPress.ua, річку Бодрог, якає є притокою Латориці, що несе свої води із Закарпаття через територію Словаччини та Угорщини, повністю заполонило сміття.
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