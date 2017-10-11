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Ухильникам від аліментів хочуть заборонити керувати авто і виїжджати за кордон

Також передбачаються й інші санкції - заборона на виїзд за кордон та обов'язок виконувати суспільно корисні роботи - наприклад, прибирати вулиці
У Міністерстві юстиції пропонують Верховній Раді запровадити низку заходів до людей, які ухиляються від сплати податків.
Ухильникам від аліментів хочуть заборонити керувати авто і виїжджати за кордон Фото: xn--80aqf6ah.com.ua

Відповідний законопроект представив міністр юстиції Павло Петренко під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді, трансляцію вів офіційний канал "Рада".

"Міністерство юстиції спільно з народними депутатами, які об’єднались навколо цієї теми, розробили зміни до законодавства, які передбачають посилення прав дітей і захист їх від економічного насильства з боку тих батьків, які ухиляються від своїх обов’язків. Перше, що ми пропонуємо, – це введення чіткої заборони на виїзд за кордон для тих осіб, які злісно ухиляються від сплати аліментів понад 6 місяців", - сказав Петренко.

За даними Міністерства юстиції, в Україні понад 600 тис. батьків ухиляються від сплати аліментів.

Щоб спонукати людей виконувати такий обов'язок стосовно дітей, пропонують запровадити й інші санкції.

"Друге, - пропозиція позбавити можливості батьків, які ухиляються від сплати аліментів, маніпулювати іншими з батьків через згоду на виїзд дитини за кордон з тим із батьків, хто сумлінно виконує свої обов’язки. Так само ми прибираємо низку привілеїв для тих, хто не платить аліменти. Не платиш аліменти – не маєш права керувати автомобілем, не маєш права на мисливську зброю", - зазначив міністр.

За його словами, ще одна запропонована новація - введення суспільно корисних робіт.

"Ми пропонуємо, щоб ті, хто не платить аліменти понад 12 місяців, рішенням суду залучався для суспільно-корисних робіт, на користь громади, - прибирання вулиць, фарбування будинків, прибирання кладовищ. Громада має на це бюджети. Ті гроші, які буде горе-батько заробляти, прибираючи кладовища, будуть направлятися на рахунок дитини для погашення боргу по аліментах. Ми пропонуємо, щоб такі роботи застосовувались судом до 2 місяців, поки не буде погашений борг по аліментах", - уточнив Петренко.

Він додав, що іншому представнику родини, який піклується про дитину, пропонують дати можливість не платити судовий збір та авансові платежі при зверненні до суду. А прізвища тих, хто ухиляється від сплати аліментів, будуть опубліковані у публічному реєстрі злісних неплатників аліментів на сайті Мін’юсту.

"Ми пропонуємо посилити кримінальну відповідальність за тих батьків, які не платять аліменти і шантажують своїх дітей", - резюмував голова Мін'юсту.

Павло Петренко звернувся до голови ВР Андрія Парубія з пропозицією наступного тижня, в четвер, виділити окремий блок з прийняття низки законопроектів стосовно захисту прав дитини і людини.

Нагадаємо, Верховна Рада збільшила мінімальний розмір аліментів на одну дитину з 30% до 50% прожиткового мінімуму для дітей.

 
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10 11 2017 12:18
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