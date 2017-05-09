Україна, Росія і Молдова на чверть збільшили закупівлі німецьких товарів.

Такі дані наводить Східний комітет економіки Німеччини. Торгівля з пострадянськими країнами в цьому році переживає потужний підйом, інформує DW.

"Регіон прямо у нашого порога вносить таким чином вагомий внесок в експортні успіхи Німеччини і сприяє гарній економічній кон'юнктурі у нас в країні", - зазначив голова Східного комітету німецької економіки Вольфганг Бюхель.

Як зазначено в прес-релізі Східного комітету, Росія забезпечила німецькому бізнесу найбільший приріст експорту в регіоні в першому півріччі. За січень-червень цього року поставки німецької продукції на російський ринок збільшилися в порівнянні з аналогічним періодом 2016 року у 26,3% і склали 12,7 млрд євро.

У той же час імпорт до Німеччини російської продукції (головним чином енергоносіїв) збільшився на 31,2% до 16,2 млрд євро. Таким чином, сумарний товарообіг між Росією і Німеччиною склав в першому півріччі 28,9 млрд євро, що на 29% більше за відповідний минулорічний показник.

Україна - другий за значенням ринок збуту для німецьких експортерів на пострадянському просторі. У всьому регіоні, яким займається Східний комітет, вона займає четверте місце після Росії, Румунії та Болгарії. Товарообіг з цими двома балканськими країнами в першому півріччі теж швидко зростав (відповідно на 16,5% і 13,4%), однак динаміка в бізнесі з Україною була істотно вище - 21,3%.

Таким чином, німецький експорт в Україну збільшувався практично тими ж темпами (26,2%), що і в Росії, тільки на значно нижчому рівні. Фірми з Німеччини поставили на український ринок товарів приблизно на 2,2 млрд євро, і це дає Вольфгангу Бюхель підставу стверджувати, що "Україна знову з'явилася на екранах радарів німецьких експортерів".

Він рекомендує українському уряду "не відступати від важкого і частково хворобливого шляху реформ і форсувати зближення зі стандартами ЄС, щоб створити передумови для сталого економічного зростання та інвестицій".

Також глава Східного комітету вказує на збільшення поставок української продукції в Німеччині в першому півріччі на 11,9% - до 1 млрд євро.

Нагадаємо, що за перше півріччя 2017 року обсяг торгівлі України з країнами Євросоюзу зріс майже на чверть.