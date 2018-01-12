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Україна – на третьому місці в світі за імпортом секонд-хенду

Попереду лише Пакистан і Малайзія
54% імпорту готової продукції легкої промисловості становлять товари секонд-хенду.
Україна – на третьому місці в світі за імпортом секонд-хенду Фото: з вільних джерел

Торік Україна зайняла третє місце у світі за обсягами імпорту секонд-хенду,.

Попереду лише Пакистан і Малайзія, а після нас у десятці – Росія, Камерун, Гватемала, Кенія, Індія, Туніс, повідомила президентка асоціації підприємств легкої промисловості "Укрлегпром" Тетяна Ізовіт, інформує "Укрінформ".

Тетяна Ізовіт зауважила, що питання секонд-хенду існує вже не один десяток років. Його безпечність ніхто не контролює. Загалом цей обсяг рівнозначний втраті 45 тисяч робочих місць у державі щорічно.

Нагадаємо, Національною поліція в Одесі перекрила контрабандний канал постачання на територію України контрафактних парфумерних виробів відомих світових брендів.

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01 12 2018 12:26
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