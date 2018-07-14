Україна буде платити міжнародним юристам майже по тисячі доларів на годину, - ЗМІ

Загалом із 2015 року МЗС України уклало з фірмою чотири угоди щодо захисту від Росії на загальну суму $16,74 млн

Міністерство закордонних справ України 10 липня уклало угоду з міжнародною юридичною компанією "Covington & Burling LLP" про юридичні послуги на $6,66 млн, або 196,90 млн грн.

"Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро", повідомляють, що додаткову закупівлю в попереднього виконавця провели за переговорною процедурою.

Цьогоріч фірма консультуватиме і представлятиме замовника:

у справі за позовом України до Росії, поданим 16 січня 2016 року до Міжнародного суду ООН;

в арбітражному провадженні проти Росії, ініційованому Україною 16 вересня 2016 року відповідно до частини XV Конвенції ООН з морського права 1982 року;

у врегулюванні спорів у рамках Угоди між Кабміном України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року;

у справі за позовом компанії "Law Debenture Trust Corporation P.L.C." (США) проти України від 17 лютого 2016 року у Високий суд Лондона щодо "боргу Януковича",

а також інших провадженнях такого роду, потреба в яких може виникнути.

За умовами договору, погодинні ставки юристів становлять:

$972 – Алан Ларсон, старший радник;

$872 – Александр Леітч, голова відділу судових проваджень Лондонського офісу;

$776 – Марні Чік, керівник міжнародної арбітражної практики;

$660 – Джонатан Гімблетт, партнер;

$660 – Давід Зіонтіс, партнер;

$396-604 – молодші та старші юристи;

$204-388 – помічники юристів.

Також по $960 за годину залучать професора Гарольда Хонджі Коха, по 600 євро – професора Альфреда Суонса, по 400 євро – професора Жана-Марка Тувеніна.

До 2009 року старшим партнером "Covington & Burling LLP" був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.

Також у 2017-2018 роках ПАТ "НАК "Нафтогаз України" замовило їй представництво у спорі з Росією щодо майна в окупованому Криму за загальну суму $11,61 млн.

Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів "Опель" у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.

У січні 2017 року заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна обрала міжнародну юридичну компанію Covington & Burling для співпраці з урядом в рамках позову проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.

Covington & Burling LLP – авторитетна міжнародна юридична компанія з центральним офісом у Вашингтоні та представництвами у 5 країнах, в штаті якої працює близько 1000 юристів.