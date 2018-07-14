Україна буде платити міжнародним юристам майже по тисячі доларів на годину, - ЗМІ
"Наші гроші" з посиланням на систему "Прозорро", повідомляють, що додаткову закупівлю в попереднього виконавця провели за переговорною процедурою.
Цьогоріч фірма консультуватиме і представлятиме замовника:
- у справі за позовом України до Росії, поданим 16 січня 2016 року до Міжнародного суду ООН;
- в арбітражному провадженні проти Росії, ініційованому Україною 16 вересня 2016 року відповідно до частини XV Конвенції ООН з морського права 1982 року;
- у врегулюванні спорів у рамках Угоди між Кабміном України та урядом РФ про заохочення та взаємний захист інвестицій 1998 року;
- у справі за позовом компанії "Law Debenture Trust Corporation P.L.C." (США) проти України від 17 лютого 2016 року у Високий суд Лондона щодо "боргу Януковича",
- а також інших провадженнях такого роду, потреба в яких може виникнути.
За умовами договору, погодинні ставки юристів становлять:
$972 – Алан Ларсон, старший радник;
$872 – Александр Леітч, голова відділу судових проваджень Лондонського офісу;
$776 – Марні Чік, керівник міжнародної арбітражної практики;
$660 – Джонатан Гімблетт, партнер;
$660 – Давід Зіонтіс, партнер;
$396-604 – молодші та старші юристи;
$204-388 – помічники юристів.
Також по $960 за годину залучать професора Гарольда Хонджі Коха, по 600 євро – професора Альфреда Суонса, по 400 євро – професора Жана-Марка Тувеніна.
До 2009 року старшим партнером "Covington & Burling LLP" був Ерік Холдер, який згодом став генпрокурором США і займав цю посаду до квітня 2015 року.
Також у 2017-2018 роках ПАТ "НАК "Нафтогаз України" замовило їй представництво у спорі з Росією щодо майна в окупованому Криму за загальну суму $11,61 млн.
Крім того, у 2011 році Юлія Тимошенко і БЮТ замовляли компанії аудит справ по закупівлі автомобілів "Опель" у якості швидкої допомоги та використання грошей по Кіотському протоколу.
У січні 2017 року заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль повідомила, що Україна обрала міжнародну юридичну компанію Covington & Burling для співпраці з урядом в рамках позову проти Російської Федерації в Міжнародному суді ООН.
Covington & Burling LLP – авторитетна міжнародна юридична компанія з центральним офісом у Вашингтоні та представництвами у 5 країнах, в штаті якої працює близько 1000 юристів.
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