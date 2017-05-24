Україна буде постачати воду в ДНР, попри борги

У той же час у представників України в ТКГ виникає питання, куди йдуть кошти, що збираються бойовиками з місцевих жителів за воду, якщо українська сторона за постачання нічого не отримує

Україна готова постачати воду до окупованого Донбасу, попри борги бойовиків.

"У рамках економічної підгрупи йшлося про оплату постачання за воду, спожиту в ОРДЛО. Ми готові постачати воду і поставляємо її, попри заборгованості. Слід особливо відзначити: з мирних жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу регулярно збирають гроші за воду, у зв'язку з чим виникає питання про те, в чию кишеню йдуть ці гроші", - повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, Україна не буде припиняти постачання води на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей з гуманітарних міркувань.

Раніше повідомляли, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.