Україна буде постачати воду в ДНР, попри борги
"У рамках економічної підгрупи йшлося про оплату постачання за воду, спожиту в ОРДЛО. Ми готові постачати воду і поставляємо її, попри заборгованості. Слід особливо відзначити: з мирних жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу регулярно збирають гроші за воду, у зв'язку з чим виникає питання про те, в чию кишеню йдуть ці гроші", - повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.
Зазначимо, Україна не буде припиняти постачання води на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей з гуманітарних міркувань.
Раніше повідомляли, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.
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