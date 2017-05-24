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Україна буде постачати воду в ДНР, попри борги

У той же час у представників України в ТКГ виникає питання, куди йдуть кошти, що збираються бойовиками з місцевих жителів за воду, якщо українська сторона за постачання нічого не отримує
Україна готова постачати воду до окупованого Донбасу, попри борги бойовиків.
Україна буде постачати воду в ДНР, попри борги Фото: sevnews.info

"У рамках економічної підгрупи йшлося про оплату постачання за воду, спожиту в ОРДЛО. Ми готові постачати воду і поставляємо її, попри заборгованості. Слід особливо відзначити: з мирних жителів непідконтрольної Україні частини Донбасу регулярно збирають гроші за воду, у зв'язку з чим виникає питання про те, в чию кишеню йдуть ці гроші",  - повідомила прес-секретар представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, Україна не буде припиняти постачання води на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей з гуманітарних міркувань.

Раніше повідомляли, що після завершення опалювального сезону Луганськ, Алчевськ, Стаханов, а також інші непідконтрольні Україні міста Луганської області можуть лишитись без води.

 
 
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24 05 2017 21:59
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