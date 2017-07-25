Україна і Аргентина домовились про співпрацю в аграрній сфері

Мінагрополітики все більше уваги звертає на такі питання, як інноваційні технології та створення агротехнологічних кластерів в регіонах України

Україна і Аргентина домовились розробляти науково-технологічні коопераційні проекти в аграрній галузі.

Днями відбулася зустріч заступника Міністра аграрної політики та продовольства України з питань євроінтеграції Ольги Трофімцевої з послом Аргентини в Україні Альберто Хосе Алонсо і Президентом аргентинської групи Лос труни Густаво Гробокопателем.

"Не дивлячись на ті досягнення в аграрному експорті, які є вже сьогодні, ми відчуваємо гостру потребу працювати в напрямку підвищення продуктивності виробництва в сільському господарстві України. Також ми будемо розвивати технології, які дадуть можливість удосконалити ланцюга виробництва, переробки та експорту", - сказала Трофімцева, інформує прес-служба відомства.

"Мінагрополітики все більше уваги звертає на такі питання, як інноваційні технології та створення агротехнологічних кластерів в регіонах України. Але не менш важливим сьогодні є питання хеджування цінових і інших ризиків для аграрного виробника, впровадження сучасних інструментів управління ризиками в аграрному секторі, особливо для малих і середніх фермерів", - зазначила Трофімцева.

Гробокопатель підкреслив, що Україна і Аргентина мають кілька напрямків для плідної співпраці. Йдеться про створення сучасних бізнес-моделей ефективного ведення сільського господарства з акцентом на малого і середнього виробника, прикладом яких можуть стати мережі фермерських господарств, з якими працює компанія Los Grob.

Нагадаємо, представники замбійській компанії Malkosh Trading Limited зацікавлені у встановленні ділових зв'язків з українськими постачальниками білої кукурудзи, соєвих бобів, квасолі лима і пшениці.