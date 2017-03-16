БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПредставники замбійській компанії Malkosh Trading Limited зацікавлені у встановленні ділових зв'язків з українськими постачальниками білої кукурудзи, соєвих бобів, квасолі лима і пшениці.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Замбія хоче імпортувати українську пшеницю, бобові та кукурудзу
Мінагрополітики пропонує зацікавленим українським компаніям взяти участь у постачанні продовольства в Замбію
Фото: agravery.com
Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це йдеться в листі посольства України в Південно-Африканській Республіці на адресу міністерства.
У Мінагрополітики уточнюють, що українським компаніям, які готові до співпраці в даному напрямку, необхідно звертатися безпосередньо до зазначеної компанії. З деталями можна ознайомитися тут.
Зазначимо, раніше уряд Кенії прийняв рішення здійснити закупівлю в Україні 450 тис. т жовтої кукурудзи. Крім того, перші партії українського цукру були доставлені в Кот-д'Івуар.
Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.
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