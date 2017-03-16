Замбія хоче імпортувати українську пшеницю, бобові та кукурудзу

Мінагрополітики пропонує зацікавленим українським компаніям взяти участь у постачанні продовольства в Замбію

Представники замбійській компанії Malkosh Trading Limited зацікавлені у встановленні ділових зв'язків з українськими постачальниками білої кукурудзи, соєвих бобів, квасолі лима і пшениці.

Як повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства України, про це йдеться в листі посольства України в Південно-Африканській Республіці на адресу міністерства.

У Мінагрополітики уточнюють, що українським компаніям, які готові до співпраці в даному напрямку, необхідно звертатися безпосередньо до зазначеної компанії. З деталями можна ознайомитися тут.

Зазначимо, раніше уряд Кенії прийняв рішення здійснити закупівлю в Україні 450 тис. т жовтої кукурудзи. Крім того, перші партії українського цукру були доставлені в Кот-д'Івуар.

Нагадаємо, у 2015/2016 маркетинговому році Україна поставила рекорд в експорті зернових культур на зовнішні ринки.