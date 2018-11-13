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Україна і НАТО не будуть проводити спільні навчання в Азовському морі

Спільні навчання або операція в Азовському морі, можуть бути сприйняті Росією як провокація
Голова місії України при НАТО Вадим Пристайко заявив, що Україна і НАТО не будуть проводити спільні навчання в Азовському морі.
Україна і НАТО не будуть проводити спільні навчання в Азовському морі Фото: facebook.com/kpszsu

"Спільні навчання або операція в Азовському морі, безумовно, будуть сприйняті РФ як провокація. Альянс не планує провокувати Росію... Поки що планів з НАТО з приводу проведення навчань в Азовському морі ми не маємо", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Крім того, він нагадав, що входження військових кораблів в Азовське море на цей момент є проблематичним.

"Ні Альянс, ні Україна не зацікавлені в подальшому поглибленні конфлікту. І ми на сьогодні більше дбаємо про те, як нам захистити наше узбережжя, як посилити наші можливості, зокрема, будуємо невелику військово-морську базу в Азовському морі, підсилюємо ракетне і артилерійське озброєння. Нещодавно ми проводили свої власні вчення - ракетні", - розповів посол.

Нагадаємо, що в Норвегії розпочалися найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018.

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