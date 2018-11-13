Україна і НАТО не будуть проводити спільні навчання в Азовському морі
"Спільні навчання або операція в Азовському морі, безумовно, будуть сприйняті РФ як провокація. Альянс не планує провокувати Росію... Поки що планів з НАТО з приводу проведення навчань в Азовському морі ми не маємо", - сказав він в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".
Крім того, він нагадав, що входження військових кораблів в Азовське море на цей момент є проблематичним.
"Ні Альянс, ні Україна не зацікавлені в подальшому поглибленні конфлікту. І ми на сьогодні більше дбаємо про те, як нам захистити наше узбережжя, як посилити наші можливості, зокрема, будуємо невелику військово-морську базу в Азовському морі, підсилюємо ракетне і артилерійське озброєння. Нещодавно ми проводили свої власні вчення - ракетні", - розповів посол.
Нагадаємо, що в Норвегії розпочалися найбільші після закінчення холодної війни військові навчання НАТО Trident Juncture 2018.
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