Україна купила в Росії вугілля на $250 млн за два місяці

Таким чином, у грошовому вираженні імпорт вугілля і антрациту за вказаний період зріс у 2,1 рази в порівнянні з січнем-лютим-2016

Україна в січні-лютому 2017 року імпортувала 2,464 млн тонн кам'яного вугілля і антрациту на суму 357,591 млн доларів.

При цьому з РФ надійшло вугілля на 247,237 млн доларів (частка в імпорті 69,1%), США – на 65,399 млн доларів (частка в імпорті 18,3%), Казахстану – на 20,449 млн доларів (частка 5,7%), з інших країн – 24,505 млн доларів (частка 6,9%).

Таким чином, у грошовому вираженні імпорт вугілля і антрациту за вказаний період зріс у 2,1 рази в порівнянні з січнем-лютим-2016 (170,897 млн доларів). Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Водночас, Україна в січні-лютому експортувала 107,517 тис. тонн кам'яного вугілля і антрациту на 14,706 млн доларів, у тому числі в РФ – на 6,079 млн доларів, Словаччину – на 3,84 млн доларів, Туреччину – на 2,566 млн доларів, інші країни – 2,221 млн доларів.

Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.