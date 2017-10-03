Україна купила в Росії вугілля на $250 млн за два місяці
При цьому з РФ надійшло вугілля на 247,237 млн доларів (частка в імпорті 69,1%), США – на 65,399 млн доларів (частка в імпорті 18,3%), Казахстану – на 20,449 млн доларів (частка 5,7%), з інших країн – 24,505 млн доларів (частка 6,9%).
Таким чином, у грошовому вираженні імпорт вугілля і антрациту за вказаний період зріс у 2,1 рази в порівнянні з січнем-лютим-2016 (170,897 млн доларів). Про це свідчать дані Державної фіскальної служби, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Водночас, Україна в січні-лютому експортувала 107,517 тис. тонн кам'яного вугілля і антрациту на 14,706 млн доларів, у тому числі в РФ – на 6,079 млн доларів, Словаччину – на 3,84 млн доларів, Туреччину – на 2,566 млн доларів, інші країни – 2,221 млн доларів.
Нагадаємо, міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.
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