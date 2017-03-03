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Насалик готує проект заборони імпорту вугілля з Росії

У міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське
Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.
Насалик готує проект заборони імпорту вугілля з Росії Фото: atn.ua

"Я буду вносити на засідання Кабінету міністрів розпорядження про те, щоб жодного енергетичного вугля не йшло з території Росії", - сказав очільник відомства, інформує "Українська Правда".

За його словами, у міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське. При цьому ми будемо платити за нього у два рази більше ніж раніше.

Зазначимо, проросійські бойовики так званої "ЛНР" ввели "тимчасові адміністрації" на трьох вуглевидобувних підприємствах на Луганщині

Відзначимо, що на Донбасі перекрито три залізничні гілки, що призвело до зупинки поставок антрацитового вугілля, на якому працює половина українських ТЕС. 

Організатори торгової блокади із так званим "ДНР" і "ЛНР" хочуть повністю перекрити нелегальні зв'язки з підконтрольними сепаратистам районами.

 

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03 03 2017 12:28
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