Насалик готує проект заборони імпорту вугілля з Росії

У міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське

Міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик готує проект розпорядження про заборону постачання в Україну російського енергетичного вугілля.

"Я буду вносити на засідання Кабінету міністрів розпорядження про те, щоб жодного енергетичного вугля не йшло з території Росії", - сказав очільник відомства, інформує "Українська Правда".

За його словами, у міністерства є інформація, що росіяни планують брати вугілля з окупованої території Донбасу, збагачувати його в Ростові-на-Дону і продавати Україні як російське. При цьому ми будемо платити за нього у два рази більше ніж раніше.

Зазначимо, проросійські бойовики так званої "ЛНР" ввели "тимчасові адміністрації" на трьох вуглевидобувних підприємствах на Луганщині