Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна може побудувати новий аеропорт в Хусті або Мукачево

Повітряна гавань буде готова до прийому літаків і обслуговування пасажирів до зимової навігації, яка починається в кінці жовтня
У Хусті або Мукачево може бути побудований новий аеропорт.
Україна може побудувати новий аеропорт в Хусті або Мукачево Володимир Омелян. Фото: apital.ua

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками поїздки в Закарпатську область, передає ЦТС.

"В першу чергу, ми робимо ставку на аеропорт в Ужгороді. Залишилися деякі формальності на рівні українсько-словацьких відносин. Ми повинні завершити ці процедури в першому півріччі і я сподіваюся, ми зможемо змонтувати необхідне авіаційне обладнання для повноцінного авіасполучення теж в цьому році", - заявив міністр.

За його словами, повітряна гавань буде готова до прийому літаків і обслуговування пасажирів до зимової навігації, яка починається в кінці жовтня.

Міністр також розповів, що відвідав потенційні місця де може бути розташований новий аеропорт, назвавши Хуст і Мукачево.

Раніше повідомлялося, що словацька компанія Vedecko-vyskumna, A.C. цікавиться питанням концесії аеропорту Ужгород.

Раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що Президент Петро Порошенко і міністр інфраструктури Володимир Омелян сприяли приходу лоукостера в Україну.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 04 2018 22:36
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якості

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.