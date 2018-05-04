Україна може побудувати новий аеропорт в Хусті або Мукачево

Повітряна гавань буде готова до прийому літаків і обслуговування пасажирів до зимової навігації, яка починається в кінці жовтня

У Хусті або Мукачево може бути побудований новий аеропорт.

Про це заявив міністр інфраструктури Володимир Омелян за підсумками поїздки в Закарпатську область, передає ЦТС.

"В першу чергу, ми робимо ставку на аеропорт в Ужгороді. Залишилися деякі формальності на рівні українсько-словацьких відносин. Ми повинні завершити ці процедури в першому півріччі і я сподіваюся, ми зможемо змонтувати необхідне авіаційне обладнання для повноцінного авіасполучення теж в цьому році", - заявив міністр.

За його словами, повітряна гавань буде готова до прийому літаків і обслуговування пасажирів до зимової навігації, яка починається в кінці жовтня.

Міністр також розповів, що відвідав потенційні місця де може бути розташований новий аеропорт, назвавши Хуст і Мукачево.

Раніше повідомлялося, що словацька компанія Vedecko-vyskumna, A.C. цікавиться питанням концесії аеропорту Ужгород.

Раніше глава Ryanair Майкл О'Лірі заявив, що Президент Петро Порошенко і міністр інфраструктури Володимир Омелян сприяли приходу лоукостера в Україну.

Нагадаємо, що ірландський лоукостер Ryanair відкриє 10 рейсів з Києва та 5 зі Львова. Угоду між авіакомпанію та аеропортом "Бориспіль" підписали 23 березня.