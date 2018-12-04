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Україна може випустити євробонди на 4 мільярди доларів

У вересні 2017 року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році
Національний банк очікує залучення Україною 4 мільярдів доларів у 2018-2019 роках від розміщення єврооблігацій.
Україна може випустити євробонди на 4 мільярди доларів Фото: zn.ua

Про це повідомив перший заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на прес-брифінгу, пише "Еспресо".

"На 2018-2019 роки ми очікуємо розміщення на 4 млрд доларів", - сказав він.

За прогнозами регулятора, в 2018 році буде залучено 2,5 млрд дол, у 2019 році - 1,5 млрд дол.

Як повідомлялося, у вересні 2017 року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.

Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.

Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. За словами президента, спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України.

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12 04 2018 22:48
ТЕГИ: кредит, НБУ
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