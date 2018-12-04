Україна може випустити євробонди на 4 мільярди доларів
Про це повідомив перший заступник голови НБУ Дмитро Сологуб на прес-брифінгу, пише "Еспресо".
"На 2018-2019 роки ми очікуємо розміщення на 4 млрд доларів", - сказав він.
За прогнозами регулятора, в 2018 році буде залучено 2,5 млрд дол, у 2019 році - 1,5 млрд дол.
Як повідомлялося, у вересні 2017 року Україна повернулася на міжнародні ринки капіталу після реструктуризації комерційного боргу в 2015 році.
Зазначимо, що Міжнародний валютний фонд підкреслює важливість невідкладного прийняття закону про Антикорупційний суд і продовження інших відстрочених реформ.
Президент Петро Порошенко заявив, що міжнародні донори не можуть диктувати Україні закони. За словами президента, спроби донорів брати участь в призначеннях суддів шкодить суверенітету України.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Роттердам+: Наслідки монополізації енергетичого ринку
- Олександр Матяш про ветеранський бізнес: Хочу, щоб напис "made in Ukraine" був гарантією якостіЯкщо вбити в пошуковику ім’я і прізвище Олександр Матяш – з’явиться достатньо матеріалів для того, щоб зрозуміти хто це