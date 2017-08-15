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Україна не подаватиме до суду через публікацію в The New York Times, - Радченко

США - один з ключових партнерів у космічній галузі, Україна не зацікавлена в загостренні відносин
Україна не має наміру звертатися до суду через публікацію The New York Times про нібито постачання до КНДР українських ракетних двигунів.
Україна не подаватиме до суду через публікацію в The New York Times, - Радченко Фото:Reuters

Радченко не відповів прямо на питання, чи буде Україна подавати до суду через публікації у The New York Times, проте з його слів випливає, що ні.

"Америка є нашим стратегічним партнером у космічних програмах. Ми беремо участь у проекті Antares, в проекті з боїнгом, у морському старті, що відновлюється. І ми не зацікавлені в тому, щоб псувати відносини з офіційними державними органами, тим паче мова йде не про позиції Держдепу, або міністерства, або НАСА, а це позиція одного з журналістів, який вільний у своїх висловлюваннях. Тому я думаю, що достатньо нашої думки як фахівців, вашого журналістського співтовариства для того, щоб розставити всі крапки над "і" в цьому питанні", - повідомив  в. о. голови Державного космічного агентства України Юрій Радченко, інформує "112.Україна".

У відповідь на інше питання він сказав, що в Космічному агентстві подумають над тим, щоб домагатися публікації української позиції у The New York Times.

Він припустив, що, можливо, на цю ситуацію якось відреагує МЗС.

Нагадаємо, що раніше на сайті американської щоденної газети "The New York Times" була опублікована стаття із заголовком "Північнокорейський ракетний успіх пов'язаний з українським заводом, кажуть дослідники". У даній статті з посиланням на дослідження спеціаліста з ракетним питань в Міжнародному інституті стратегічних досліджень (International Institute for Strategic Studies, IISS) Майкла Эллемана (англ. Michael Elleman) говориться, що останні успіхи КНДР випробування міжконтинентальної балістичної ракети "стали можливі завдяки покупкам потужних ракетних двигунів на чорному ринку, ймовірно, з українського заводу, що має історичні зв'язки з російською ракетною програмою".

В РНБО заявили, що український оборонний і авіакосмічний комплекси не постачали зброї і військових технологій в Північну Корею, а поширювана деякими іноземними ЗМІ неправдива інформація про нібито передачу "Південмашем" ракетних технологій КНДР, швидше за все, спровокована російськими спецслужбами.

Появу відповідних публікацій в Мінінформполітики України і на заводі "Південмаш" назвали провокацією і кампанією російських спецслужб.

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