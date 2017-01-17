Україна очікує отримати від МВФ $1 млрд, - Мінфін

Мінфін чекає на четвертий транш МВФ на початку лютого

Міністр фінансів Олександр Данилюк повідомив, що четвертий транш у рамках кредитної програми Міжнародного валютного фонду Україна отримає на початку лютого.

"Ми плануємо отримати близько $1 мільярда", - сказав він в інтерв'ю Reuters.

Міністр зазначив, що Україна продовжує проводити економічні реформи в рамках співпраці з МВФ, а дефіцит затвердженого держбюджету на 2017 рік не перевищує максимально допустимого значення в 3% від ВВП. Незважаючи на те, що інші вимоги МВФ, зокрема про ключову пенсійну реформу, не вдалося провести через парламент, Данилюк упевнений, що це рішення буде прийнято в 2017 році.

Також МВФ схвалив рішення України націоналізувати найбільший в країні "ПриватБанк", нагадав міністр.

Окрім того, Данилюк повідомив про плани випуску нових єврооблігацій під гарантії США. За попередні два роки Київ залучив на зовнішніх ринках $3 мільярди завдяки американським гарантіям.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд розгляне питання надання Україні наступного траншу згідно з програмою розширеного фінансування (EFF) протягом найближчих тижнів.

Відзначимо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву в 2015 році чотирьох траншів, у 2016 році - ще чотирьох. Однак, дотепер країна отримала лише три транші: перший на $5 млрд у березні 2015 року, другий на $1,7 млрд у серпні 2015 року і третій на $1 млрд у вересні 2016 року.

Додамо, що згідно з інформацією "Економічної правди" МВФ вимагає від України підвищити пенсійний вік і провести земельну реформу.