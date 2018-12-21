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Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою Stand-By

Завдяки надходженню близько 1,4 млрд дол. від МВФ, резерви України зросли до 20 млрд доларів
Україна отримала перший транш за новою програмою співпраці з Міжнародним валютним фондом на умовах програми Stand-By Arrangement (SBA), яку Рада директорів МВФ прийняла 18 грудня 2018.
Україна отримала перший транш від МВФ за новою програмою Stand-By Фото: english.alarabiya.net

Завдяки надходженню 1 млрд спеціальних прав запозичень (близько 1,4 млрд дол., - ред.) від МВФ, резерви України зросли до 20 млрд дол. за станом на 21 грудня 2018 року. Останній раз такий рівень міжнародних резервів був зафіксований в січні 2014 року, повідомляє прес-служба НБУ. 

У НБУ відзначають, що завдяки отриманню фінансування від МВФ, ВББ та Єврокомісії - Україна зможе завершити поточний рік з обсягом міжнародних резервів близько 20 млрд доларів, що більше прогнозу Нацбанку.

Нагадаємо, що Міжнародний валютний фонд оприлюднив текст Меморандуму про економічну та фінансову політику в рамках нової програми на 2018-2020 роки.

 

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21 12 2018 10:35
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