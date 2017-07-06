Україна під час засідання Контактної групи наполягала на питанні безпеки
Українська сторона зажадала встановлення міцного перемир'я, припинення порушень з боку ОРДЛО взятих на себе зобов'язань в рамках Мінських угод; виведення важких озброєнь і російських військових формувань з території України, повідомляє прес-секретар представника України Леоніда Кучми Дарина Оліфер на своїй сторінці у Facebook.
"Відновлення інфраструктури, масштабне розмінування, врегулювання політичних питань, - всі ці, а також низку інших питань можна імплементувати лише в умовах повного і стійкого припинення вогню", - зазначила Оліфер.
Окремо українська сторона в черговий раз висловила стривоженість наростаючою агресією стосовно співробітників СММ ОБСЄ, яка має місце на непідконтрольній Україні частині Донбасу, раніше один з таких випадків насильства привів до загибелі співробітника місії.
"Спостерігачі ОБСЄ повинні отримати безперешкодний доступ до всієї території України, включаючи українсько-російський кордон. Для подальшого врегулювання питання контролю над кордоном необхідне створення спеціальної робочої підгрупи щодо кордону. Більш того: в ОРДЛО повинні відмовитися від рейдерського захоплення українських і європейських підприємств, як державних, так і приватних, а також від встановлення т.зв. "кордону" і рублевої зони на території ОРДЛО. Також ми вимагаємо скасування указу президента Росії про визнання псевдокументів ОРДЛО", - передала позицію України Оліфер.
Для якнайшвидшого звільнення заручників у гуманітарній підгрупі детально обговорили підсумки верифікації. В роботі підгрупи взяла участь уповноважений Верховної Ради з прав людини Валерія Лутковська. Про прогрес в питанні обміну полоненими Оліфер не повідомила.
Також зазначається, що Міжнародний Комітет Червоного Хреста представив пропозиції щодо реконструкції моста в Станиці Луганській, які українська сторона підтримала.
У рамках економічної підгрупи вдалося домовитися про погашення частини заборгованості за спожиту в ОРЛО воду. Незважаючи на великий борг, Попаснянський водоканал продовжує постачати воду на непідконтрольну Україні частину Луганської області.
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