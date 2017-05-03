Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна підпише з Німеччиною угоду про соцзабезпечення

Розпорядження, що стосувалось Королевської втратило чинність
Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра соціальної політики Андрія Реву на підписання угоди між Україною і Німеччиною про соціальне забезпечення.
Україна підпише з Німеччиною угоду про соцзабезпечення Андрій Рева. Фото: bigmir)net

"Уповноважити Міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича на підписання Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення", - йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.

У той же час розпорядження президента від 31 жовтня 2013 року №329 "Про повноваження Наталії Королевської на підписання Угоди між Україною і ФРН про соціальне забезпечення", згідно з новим розпорядженням, втратило чинність.

Нагадаємо, у травні минулого року Рева прогнозував, що в Україні через рік-півтора може статися соціальний вибух через проблеми в Пенсійному фонді України (ПФ).

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

05 03 2017 12:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
  • Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

Україна має всі підстави не лише вижити, а й стати регіональним лідером, - Турчинов

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.