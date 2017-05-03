Україна підпише з Німеччиною угоду про соцзабезпечення

Президент України Петро Порошенко уповноважив міністра соціальної політики Андрія Реву на підписання угоди між Україною і Німеччиною про соціальне забезпечення.

"Уповноважити Міністра соціальної політики України Реву Андрія Олексійовича на підписання Угоди між Україною та Федеративною Республікою Німеччина про соціальне забезпечення", - йдеться у повідомленні прес-служби Глави держави.

У той же час розпорядження президента від 31 жовтня 2013 року №329 "Про повноваження Наталії Королевської на підписання Угоди між Україною і ФРН про соціальне забезпечення", згідно з новим розпорядженням, втратило чинність.

Нагадаємо, у травні минулого року Рева прогнозував, що в Україні через рік-півтора може статися соціальний вибух через проблеми в Пенсійному фонді України (ПФ).