Україна подала позов до ЄСПЛ проти Росії через порушення прав політв'язнів

У заяві описано порушення щодо 71 політв’язня на 130 сторінках із близько трьох тисяч сторінок доповнень

Україна подала позов до Європейського суду з прав людини проти Росії через порушення прав українських політв'язнів.

"Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв’язнів Кремля", - повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у Facebook.

У заяві уряд України заявляє про системні порушення з боку Російської Федерації Конвеції про захист прав людини та основних свобод, а саме:

- Ст. 3 (заборона катувань та принижуючого гідність поводження);

- Ст. 5 (особиста свобода);

- Ст. 6 (справедливий суд);

- Ст. 8 (повага до особистого та сімейного життя);

- Ст. 10 (свобода вираження поглядів);

- Ст. 13 (ефективний засіб захисту);

- Ст. 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілій інших ніж ті, для яких вони були передбачені) щодо українських громадян, яких Росія переслідує за політичними мотивами.

"Щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви по Правилу 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров'я", - додав Ліщина.

Нагадаємо, що в МЗС України закликали партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.