Україна подала позов до ЄСПЛ проти Росії через порушення прав політв'язнів
"Ми тільки що подали нову міждержавну заяву до Європейського суду з прав людини щодо українських політв’язнів Кремля", - повідомив заступник міністра юстиції - уповноважений у справах ЄСПЛ Іван Ліщина у Facebook.
У заяві уряд України заявляє про системні порушення з боку Російської Федерації Конвеції про захист прав людини та основних свобод, а саме:
- Ст. 3 (заборона катувань та принижуючого гідність поводження);
- Ст. 5 (особиста свобода);
- Ст. 6 (справедливий суд);
- Ст. 8 (повага до особистого та сімейного життя);
- Ст. 10 (свобода вираження поглядів);
- Ст. 13 (ефективний засіб захисту);
- Ст. 18 (заборона використання дозволених Конвенцією обмежень прав для цілій інших ніж ті, для яких вони були передбачені) щодо українських громадян, яких Росія переслідує за політичними мотивами.
"Щодо Клиха, Балуха, Куку та Литвинова додатково подані заяви по Правилу 39 щодо надання належного медичного забезпечення та інформації щодо стану здоров'я", - додав Ліщина.
Нагадаємо, що в МЗС України закликали партнерів посилити тиск на Росію через погіршення стану здоров'я українського політв'язня Олега Сенцова.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Слава Україні!": Хорвати записали відео після перемоги над Росією
- ФОТО Десятки тисяч македонців протестують проти перейменування країни, - ФОТО
- ВІДЕО Грицак: Україна передасть в Міжнародний суд ООН докази обстрілу Маріуполя військовими РФ
- Ветеран АТО: про роботу радником мера Дніпра, поезію і штурм Савур-МогилиСпочатку він став волонтером на Майдані і в Криму, хоч і не збирався. Потім потрапив на війну добровольцем, туди, де були найжорсткіші бої. Після цього, його мобілізували і він відслужив ще більше року. А зараз колишній киянин розвиває місто Дніпро
- "Комбат нам сказав: "Ви попали в "пи***рез". Спогади офіцера 93 ОМБр про звільнення Пісків24 липня 2014 року українська армія і добровольчі батальйони звільнили село Піски, на самій околиці Донецька. Взяли під контроль, вивісили український прапор. Але відтоді, ціле село, яке колись було одним із найзаможніших на Донеччині, стало суцільною позицією. На сьогодні в Пісках, напевно не залишилося нікого з місцевих мешканців. І жодної вцілілої будівлі