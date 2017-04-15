Україна посилює контроль товарів із Росії
Про це йдеться в повідомленні Міністерства економічного розвитку та торгівлі України.
Рішення ухвалюють через зупинку виробництва та відвантаження азотних добрив українськими підприємствами. Наразі виробники зазнають втрат.
Крім того, ухвалено рішення про застосування антидемпінгових заходів щодо імпорту в Україну кругів шліфувальних на керамічній зв’язці походженням з РФ. Йдеться про заходи строком на п’ять років для експортера-виробника відкритого акціонерного товариства "Волзький абразивний завод" (ВАТ "ВАЗ"), що розташований у місті Волзький Волгорадської області (6,54 %) та для інших експортерів і загалом для Російської Федерації (33,83 %).
"Застосування зазначених антидемпінгових заходів позитивно вплине на фінансово-господарське становище національного товаровиробника, зокрема, сприятиме відновленню обсягів виробництва та продажів, збереженню та поновленню робочих місць, відновлення прибутків", – повідомляє прес-служба Мінекономрозвитку.
Крім того, комісія прийняла рішення про порушення та проведення антидемпінгового розслідування щодо імпорту в Україну деякої карбамідо-формальдегідної продукції походженням з Російської Федерації. Фахівці мають намір отримати докази наявності демпінгу, шкоди та причинно-наслідкового зв’язку між ними.
Нагадаємо, за роки конфлікту з Російською Федерацією, зокрема анексія Криму та бойові дії на Донбасі, Україна заплатила за російські азотні добрива 550,605 млн доларів.
У лютому Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі (МКМТ) припинила дію антидемпінгових мит у розмірі 4,19%-31,84% на імпорт карбаміду і КАС (карбамідно-аміачної суміші) з Російської Федерації.
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