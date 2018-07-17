Україна програла апеляцію у справі "Укртатнафта" на $112 млн
Апеляцію розглядав Високий суд Лондона за позовом України, яка вже програла декілька судів у цій справі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".
Зокрема, мова йде про привласнення акцій спільного україно-татарстанського підприємства "Укртатнафта" компаніями з оточення українського олігарха Ігоря Коломойського.
Як зазначається, після заснування підприємства, частина його акцій, яка належала уряду республіки Татарстан (Росія). Проте внаслідок судових розглядів в Україні, частина акцій "Укртатнафти" потрапила у власність Коломойського.
Компанії Укртатнафта в Україні належить один з найбільших нафтопереробних заводів — Кременчуцький.
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Нагадаємо, що НАК "Нафтогаз України" належить 50% + 1 акція "Укрнафти", ще 42% володіють компанії групи "Приват" Ігоря Коломойського і його партнерів. "Приват" здійснює операційний контроль над "Укрнафтою" з лютого 2003 р. Станом на травень 2018 р. податковий борг "Укрнафти" перевищив 15 млрд грн.
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