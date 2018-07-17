Україна програла апеляцію у справі "Укртатнафта" на $112 млн

мова йде про привласнення акцій спільного україно-татарстанського підприємства "Укртатнафта" компаніями з оточення українського олігарха Ігоря Коломойського

Україна програла апеляційну справу щодо незаконності привласнення акцій компанії "Укртатнафта" фірмами з оточення Ігоря Коломойського. Згідно з вироком, країна має сплатити 112 мільйонів доларів та відсотки за сумою.

Апеляцію розглядав Високий суд Лондона за позовом України, яка вже програла декілька судів у цій справі, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Зокрема, мова йде про привласнення акцій спільного україно-татарстанського підприємства "Укртатнафта" компаніями з оточення українського олігарха Ігоря Коломойського.

Як зазначається, після заснування підприємства, частина його акцій, яка належала уряду республіки Татарстан (Росія). Проте внаслідок судових розглядів в Україні, частина акцій "Укртатнафти" потрапила у власність Коломойського.

Компанії Укртатнафта в Україні належить один з найбільших нафтопереробних заводів — Кременчуцький.

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