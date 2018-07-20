Україна програла Росії суперечку у СОТ
Водночас у Мінекономрозвитку трактують це рішення як перемогу, стверджуючи, що експерти СОТ підтримали основну позицію України, про що повідомляє прес-служба міністерства.
"Група експертів не заперечила позицію України в частині необхідності дотримання ринкового принципу формування вартості експортного товару та відхилила ряд процесуальних вимог Росії", – заявили в міністерстві.
"Це важливе рішення, бо ним визнано право на проведення коригування при підрахунку нормальної вартості товару у випадку доведення її "неринкового" характеру. Така практика дозволяє створювати умови для функціонування конкурентного ринку з рівними умовами для всіх його учасників", – заявила заступник міністра економічного розвитку і торгівлі, торговий представник України Наталія Микольська.
У міністерстві визнають, що група експертів прийняла рішення щодо задоволення частини вимог Росії щодо окремих елементів процедури проведення розслідування, а в частині – підтримала позицію України. Також у міністерстві визнають, що група експертів прийняла рішення щодо недотримання українською стороною вимог СОТ щодо розповсюдження у 2014 році дії антидемпінгових заходів на групу компаній "ЄвроХім", на продукцію яких у 2010 році на підставі рішень суду було встановлено нульову ставку мита.
Сторони мають право подати апеляцію на рішення, однак у Мінекономрозвитку ще не визначились, чи будуть іти на цей крок.
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