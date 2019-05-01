Україна разом з Білоруссю, Польщею і країнами Балтії планують створити спільну хокейну лігу
"Сьогодні домовилися створити робочу групу, яка буде опрацьовувати організацію спільних змагань", - повідомив голова Федерації хокею Білорусі Геннадій Савілов, інформує championat.com.
"Ми прекрасно розуміємо, що клуби перебувають в різних умовах в нашому регіоні. На створення ліги може піти досить багато часу, все залежить від можливостей і бажання клубів. Але це допоможе розвитку хокею у всіх шести країнах", - зазначив Савілов.
До слова, Східно-європейська хокейна ліга, у яку входили клуби України, Білорусії, Росії та ще кількох країн, існувала з 1995 по 2004 рік.
Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею визначила, що Рига і Мінськ отримують право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році.
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