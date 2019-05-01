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Україна разом з Білоруссю, Польщею і країнами Балтії планують створити спільну хокейну лігу

Це може вивести український хокей на новий рівень
Федерації хокею України, Білорусі, Латвії, Литви, Естонії та Польщі хочуть створити нову загальну лігу.
Україна разом з Білоруссю, Польщею і країнами Балтії планують створити спільну хокейну лігу Фото: ukrinform.com

"Сьогодні домовилися створити робочу групу, яка буде опрацьовувати організацію спільних змагань", - повідомив голова Федерації хокею Білорусі Геннадій Савілов, інформує championat.com.

"Ми прекрасно розуміємо, що клуби перебувають в різних умовах в нашому регіоні. На створення ліги може піти досить багато часу, все залежить від можливостей і бажання клубів. Але це допоможе розвитку хокею у всіх шести країнах", - зазначив Савілов.

До слова, Східно-європейська хокейна ліга, у яку входили клуби України, Білорусії, Росії та ще кількох країн, існувала з 1995 по 2004 рік.

Нагадаємо, що Міжнародна федерація хокею визначила, що Рига і Мінськ отримують право на проведення чемпіонату світу з хокею у 2021 році.

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05 01 2019 19:20
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