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ПОЛІТИКА

Країни Балтії прийняли спільний підхід до виконання санкцій ЄС

20 грудня 2023, 21:59
Країни Балтії прийняли спільний підхід до виконання санкцій ЄС
Фото: epa/vostock-photo
У заяві також зазначається, що спільний підхід країни Балтії буде прийнятий до 31 січня 2024 року.

Естонія, Латвія та Литва домовилися застосовувати спільний підхід до виконання введених Європейським союзом санкцій проти росії та білорусі. Влада країн Балтії підписала сьогодні, 20 грудня, відповідну декларацію.

Про це повідомляє уряд Естонії.

Документ був підписаний та оприлюднений прем'єр-міністрами Естонії, Латвії та Литви Каєю Каллас, Евікою Сілінею та Інгрідою Шимоніте.

"Спільний підхід допомагає уникнути фрагментації та підвищує ефективність санкцій", - заявила глава естонського уряду.

Також Каллас висловила сподівання, що ініціатива країн Балтії стане добрим прикладом для інших прикордонних країн ЄС, та запросила долучатися до подібної практики.

"Ми також продовжимо наші зусилля щодо гармонізації виконання санкцій на рівні Європейського Союзу", - зазначила прем'єрка Естонії.

У заяві також зазначається, що спільний підхід країни Балтії буде прийнятий до 31 січня 2024 року.

В естонському уряді уточнили, що це зокрема означає, що органи держав Балтії, які здійснюють митний контроль, узгоджують єдиний підхід до випадків, коли маршрут вантажу виглядає нелогічним і викликає підозри в ухиленні від санкцій. Очікується, що таким чином обмін інформацією стане ефективнішим.

Нагадаємо, 18 грудня Європейський Союз ввів у дію новий, 12-й пакет санкції проти рф. Як заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель, у ньому блок запропонував "потужний набір нових списків та економічних заходів, які ще більше послаблять російську військову машину".

У санкційний пакет увійшли обмежувальні заходи щодо імпорту чи перевезення російських алмазів, було введено імпортно-експортний контроль та обмеження, обмеження ціни на нафту, залізо та сталь, а також до списку додатково включили значну кількість фізичних та юридичних осіб.

Балтіясанкції єс

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