Україна розпочала закачування газу в підземні сховища

Запаси газу на сьогодні становлять 8 183,09 млн кубометрів

Україна припинила відбір газу з підземних сховищ газу і розпочала його закачування.

"Україна припинила відбір газу зі сховищ і розпочала його закачування: 4,5 млн. кубометрів на добу", - написав у Facebook керівник відділу зв'язків з громадськістю і пресою "Укртрансгазу" Максим Белявський.

Запаси газу станом на 11 березня становлять 8 183,09 млн кубометрів. Відбір газу, таким чином, тривав з 16 жовтня до 11 березня.

У 2016 році запаси газу в ПСГ на момент початку сезону закачування газу в сховища, 7 квітня, становили 8 437,52 млн кубометрів. У 2015 році закачування почалося 10 квітня при запасах 7 609,17 млн кубометрів.

Загальний обсяг українських сховищ - 31 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що з початку опалювального сезону газу в підземних сховищах України стало менше на 43%.