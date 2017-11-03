Україна розпочала закачування газу в підземні сховища
"Україна припинила відбір газу зі сховищ і розпочала його закачування: 4,5 млн. кубометрів на добу", - написав у Facebook керівник відділу зв'язків з громадськістю і пресою "Укртрансгазу" Максим Белявський.
Запаси газу станом на 11 березня становлять 8 183,09 млн кубометрів. Відбір газу, таким чином, тривав з 16 жовтня до 11 березня.
У 2016 році запаси газу в ПСГ на момент початку сезону закачування газу в сховища, 7 квітня, становили 8 437,52 млн кубометрів. У 2015 році закачування почалося 10 квітня при запасах 7 609,17 млн кубометрів.
Загальний обсяг українських сховищ - 31 млрд кубометрів.
Нагадаємо, що з початку опалювального сезону газу в підземних сховищах України стало менше на 43%.
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