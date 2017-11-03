Реєстрація Вхід
RSS
НОВИНИ

Україна розпочала закачування газу в підземні сховища

Запаси газу на сьогодні становлять 8 183,09 млн кубометрів
Україна припинила відбір газу з підземних сховищ газу і розпочала його закачування.
Україна розпочала закачування газу в підземні сховища Фото: peoplenews.com.ua

"Україна припинила відбір газу зі сховищ і розпочала його закачування: 4,5 млн. кубометрів на добу", - написав у Facebook керівник відділу зв'язків з громадськістю і пресою "Укртрансгазу" Максим Белявський.

Запаси газу станом на 11 березня становлять 8 183,09 млн кубометрів. Відбір газу, таким чином, тривав з 16 жовтня до 11 березня.

У 2016 році запаси газу в ПСГ на момент початку сезону закачування газу в сховища, 7 квітня, становили 8 437,52 млн кубометрів. У 2015 році закачування почалося 10 квітня при запасах 7 609,17 млн кубометрів.

Загальний обсяг українських сховищ - 31 млрд кубометрів.

Нагадаємо, що з початку опалювального сезону газу в підземних сховищах України стало менше на 43%.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

11 03 2017 10:58
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

Екопроект "Друге життя": як 5 студенток УКУ вчили школярів сортувати сміття

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.