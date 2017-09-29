Україна у жовтні проведе з Угорщиною переговори щодо закону "Про освіту"

Україна і Угорщина проведуть переговори з приводу мовних норм закону "Про освіту" 12 жовтня.

"Угорщина вважає, що ці питання можна вирішити шляхом переговорів. І, власне, ми напередодні таких переговорів - 12 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Будапешт", - сказав посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень, коментуючи, як можна вирішити ситуацію, що склалася навколо закону "Про освіту", інформує "LB.ua".

Він також повідомив, що 19 жовтня Київ для переговорів з владою відвідає міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог.

Кешкень висловив упевненість, що експертиза Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) обов'язково виявить порушення в законі "Про освіту" в частині мовних норм.

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"Я думаю, що Венеціанська комісія попередить Україну, у яких статтях і пунктах закон про освіту суперечить різним міжнародним документам... Я впевнений, що там вони знайдуть проблему", - сказав посол.

Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.