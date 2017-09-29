Україна у жовтні проведе з Угорщиною переговори щодо закону "Про освіту"
"Угорщина вважає, що ці питання можна вирішити шляхом переговорів. І, власне, ми напередодні таких переговорів - 12 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Будапешт", - сказав посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень, коментуючи, як можна вирішити ситуацію, що склалася навколо закону "Про освіту", інформує "LB.ua".
Він також повідомив, що 19 жовтня Київ для переговорів з владою відвідає міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог.
Кешкень висловив упевненість, що експертиза Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) обов'язково виявить порушення в законі "Про освіту" в частині мовних норм.
Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект
"Я думаю, що Венеціанська комісія попередить Україну, у яких статтях і пунктах закон про освіту суперечить різним міжнародним документам... Я впевнений, що там вони знайдуть проблему", - сказав посол.
Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ФОТО У Києві презентували виставку ікон на ящиках з-під патронів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО Ватажок терористів "ДНР" Захарченко виявився мультимільйонером, - ДОКУМЕНТИ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків