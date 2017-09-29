Реєстрація Вхід
RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Україна у жовтні проведе з Угорщиною переговори щодо закону "Про освіту"

Клімкін вирушить у Будапешт
Україна і Угорщина проведуть переговори з приводу мовних норм закону "Про освіту" 12 жовтня.
Україна у жовтні проведе з Угорщиною переговори щодо закону "Про освіту" Фото: з вільних джерел

"Угорщина вважає, що ці питання можна вирішити шляхом переговорів. І, власне, ми напередодні таких переговорів - 12 жовтня міністр закордонних справ Павло Клімкін відвідає Будапешт", - сказав посол Угорщини в Україні Ерно Кешкень, коментуючи, як можна вирішити ситуацію, що склалася навколо закону "Про освіту", інформує "LB.ua".

Він також повідомив, що 19 жовтня Київ для переговорів з владою відвідає міністр людських ресурсів Угорщини Золтан Балог.

Кешкень висловив упевненість, що експертиза Європейської комісії "За демократію через право" (Венеціанська комісія) обов'язково виявить порушення в законі "Про освіту" в частині мовних норм.

Читайте також: Хочемо вчитися рідною мовою: Чим обурив нацменшини в Україні освітній законопроект

"Я думаю, що Венеціанська комісія попередить Україну, у яких статтях і пунктах закон про освіту суперечить різним міжнародним документам... Я впевнений, що там вони знайдуть проблему", - сказав посол.

Нагадаємо, що Угорщина погрожує блокувати будь-які ініціативи України у її просуванні у напрямку європейської інтеграції та участі у програмах Східного партнерства.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

29 09 2017 14:43
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
  • Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
  • Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
СТАТТІ
"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

"Судити по-новому": недоброчесні майбутні судді "прозорого" Верховного Суду

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.