Україна увійшла в десятку європейських країн за кількістю рабів
В Україні 286 тисяч осіб проживають в рабських умовах, або 6,41 на 1000 осіб.Такі дані містяться в Глобальному індексі рабства, опублікованому на сайті організації.
Серед країн Європи та Центральної Азії перше місце займає Туркменістан, Білорусь - на другому місці. Україна опинилася на восьмому, а Росія - на 11. Згідно з даними таблиці по регіонах світу, абсолютна кількість жертв цього явища в Україні становить 301 тисячу. При цьому наголошується, що реакція уряду на ситуацію є середньою по всіх досліджуваних країнах.
На першому місці в Глобальному індексі країн, де представлені всього 167 держав, розмістилася Північна Корея, у якій кожен десятий громадянин є потерпілим. Росія в глобальному рейтингу опинилася на 64 місці, тут експерти нарахували 794 тисячі сучасних рабів.
У доповіді визначається сучасне рабство як рабство, а також торгівля людьми, примусова праця, боргова кабала, примусовий або рабський шлюб, а також продаж та експлуатація дітей.
Нагадаємо, Україна посідає 152 місце за рівнем безпеки серед 163 країн світу.
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