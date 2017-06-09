Україна відкриє на кордоні з Польщею ще чотири пункти пропуску, - Парубій

Два пункти відкриють на Львівщині та по одному на Закарпатті і Волині

Спікер Верховної Ради Андрій Парубій розповів, що на українсько-польському кордоні відкриють додаткові чотири пункти пропуску.

"Нами опрацьований дуже конкретний план, щоб у 18-му році ми могли відкрити тільки з Польщею чотири нових переходи: 2 на Львівщині (у населеному пункті Нижанковичі ), один на Волині і один на Закарпатті. Два з них мають бути реставровані з української сторони, це вже буде наш порядок денний", - сказав Парубій, коментуючи результати зустрічі з маршалком Сенату Польщі Станіславом Карчевським, повідомляє "Громадське".

За словами Парубія Польща та Україна ініціювали масштабну перевірку кордону України з ЄС.

"Ми домовились, щоб перед тим, як цю ідею через бюджет реалізувати — у жовтні запланували захід, щоб зробити загальний об’їзд кордону між Україною і ЄС для того, щоб подивитися на стан наших переходів і на кількість а також на труднощі, які є на переходах", - зазначив спікер Ради.

Він додав, що із запровадженням безвізового режиму кількість українців, які перетинають кордон з ЄС, суттєво збільшилася, тому у наступному році "важливо розширити дороги митниць Рава-Руська і Кравовець".

Нагадаємо, що Державна прикордонна служба України має намір збільшити кількість прикордонних постів, привівши відстань між підрозділами у відповідність до європейських стандартів.