Міноборони відправило 250 українських миротворців в Конго
"Урочистості з нагоди відправлення 250 українських військовослужбовців чергової ротації 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго відбулися на базі однієї з військових частин армійської авіації Сухопутних військ у Львівській області", - повідомляють на сайті Міноборони.
"Армійці склали іспити з фізпідготовки, мовної, правової, вогневої, інженерної та інших військових дисциплін. Особовий склад загону отримав необхідне обмундирування в повному обсязі, і зробив щеплення від найбільш поширених недуг на африканському континенті", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін оголосив, що Україна планує стати активним учасником у миротворчих операціях ООН. Під час виступу дипломат зазначив, що миротворча діяльність Організації є одним з головних її завдань та важливим інструментом забезпечення миру та довгострокової стабільності.
Довідка: Українські військовослужбовці вже більше 15 років беруть участь у миротворчій місії ООН на Балканах, а також в 11 інших країнах світу. Серед них - Македонія, Ліберія, Конго, Гаїті, Східний Тимор, Ліван, Кувейт, Іран, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Авдіївка після обстрілів, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО На кордоні з Білоруссю затримали конокрадів, – ВІДЕО
- ВІДЕО Під час смолоскипної ходи у Слов'янську пролунав вибух, – ВІДЕО
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
влажность:
давление:
ветер: