Міноборони відправило 250 українських миротворців в Конго

Міністерство оборони України розпочало чергову ротацію миротворців у Демократичній республіці Конго.

"Урочистості з нагоди відправлення 250 українських військовослужбовців чергової ротації 18-го окремого вертолітного загону Місії ООН зі стабілізації в ДР Конго відбулися на базі однієї з військових частин армійської авіації Сухопутних військ у Львівській області", - повідомляють на сайті Міноборони.

"Армійці склали іспити з фізпідготовки, мовної, правової, вогневої, інженерної та інших військових дисциплін. Особовий склад загону отримав необхідне обмундирування в повному обсязі, і зробив щеплення від найбільш поширених недуг на африканському континенті", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що глава МЗС України Павло Клімкін оголосив, що Україна планує стати активним учасником у миротворчих операціях ООН. Під час виступу дипломат зазначив, що миротворча діяльність Організації є одним з головних її завдань та важливим інструментом забезпечення миру та довгострокової стабільності.

Довідка: Українські військовослужбовці вже більше 15 років беруть участь у миротворчій місії ООН на Балканах, а також в 11 інших країнах світу. Серед них - Македонія, Ліберія, Конго, Гаїті, Східний Тимор, Ліван, Кувейт, Іран, Сьєрра-Леоне, Кот-д'Івуар.