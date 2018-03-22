Україна відв'язалась від російської залежності, - Гройсман

"Через розрив ми стаємо тільки сильніше"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував розірвання програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки: війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми розірвали програму економічного співробітництва з РФ. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Через розрив ми стаємо тільки сильніше. Я радий, що Україна відв'язалась від російської залежності", - написав Гройсман у Twitter.

Нагадаємо, що 21 березня Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.