БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИПрем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував розірвання програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Україна відв'язалась від російської залежності, - Гройсман
"Через розрив ми стаємо тільки сильніше"
Фото: unian.ua
"Саме Росія зробила неприйнятні кроки: війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми розірвали програму економічного співробітництва з РФ. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Через розрив ми стаємо тільки сильніше. Я радий, що Україна відв'язалась від російської залежності", - написав Гройсман у Twitter.
Нагадаємо, що 21 березня Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.
Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 03 2018 09:35 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Весна реформ идет, весне дорогу. Или тезисы по мотивам тезисов о весенних реформах
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків