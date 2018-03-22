Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Україна відв'язалась від російської залежності, - Гройсман

"Через розрив ми стаємо тільки сильніше"
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман прокоментував розірвання програми економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.
Україна відв Фото: unian.ua

"Саме Росія зробила неприйнятні кроки: війна на Донбасі, економічний тиск. Тому ми розірвали програму економічного співробітництва з РФ. Наш експорт в Європу та Азію зростає. Через розрив ми стаємо тільки сильніше. Я радий, що Україна відв'язалась від російської залежності", - написав Гройсман у Twitter.

Нагадаємо, що 21 березня Кабінет міністрів України розірвав програму економічного співробітництва з Росією на 2011-2020 роки.

Кабмін, зокрема, зупинив дію цього документа, а також доручив Міністерству закордонних справ України в установленому порядку поінформувати уряд Росії.

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

22 03 2018 09:35
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

ЕСКО для ЖКГ: порятунок чи безвихідна дія для комунальної енергетики?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.