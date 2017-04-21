Україна восени розмістить євробондів на $1 млрд, - Данилюк

Міністр каже, що для України на ринку вже є апетит

Міністр фінансів Олександр Данилюк заявив, що Україна готує на осінь розміщення євробондів на 1 мільярд доларів.

Уряд планує повернутися на міжнародний ринок облігацій, після того як буде ухвалено довгострокову пенсійну реформу.

"Вважаю, що для нас на ринку вже є апетит. Але я вважаю, що ми не повинні поспішати", - сказав Данилюк в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляють "Українські новини".

Він також підтвердив плани Кабміну провести земельну реформу.

Як відомо, востаннє ринкове розміщення українських єврооблігацій було у квітні 2013 року, коли Україна продала 10-річні єврооблігації на суму $1,25 млрд під 7,5% річних. У лютому 2013 року Мінфін розмістив 10-річні євробонди на суму $1 млрд під 7,625% річних.

Відтоді Україна ще чотири рази виходила на зовнішні ринки запозичення: в грудні 2013 року Росії було продано єврооблігації на $3 млрд зі ставкою купона 5%, а у 2014-2016 роках Україна щорічно продавала євробонди під американські гарантії.

У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015 - на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016 - на $1 млрд під 1,471%.

25 січня 2017 року українська компанія "Кернел" розмістила єврооблігації на суму 500 млн доларів зі ставкою 8,75%, ставши першим емітентом з України, якому вдалося розмістити бонди з часів Революції Гідності (крім облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).

Нагадаємо, що Україна 1 березня виплатила третій купон на $505 млн за реструктуризованими єврооблігаціями.