Україна восени розмістить євробондів на $1 млрд, - Данилюк
Уряд планує повернутися на міжнародний ринок облігацій, після того як буде ухвалено довгострокову пенсійну реформу.
"Вважаю, що для нас на ринку вже є апетит. Але я вважаю, що ми не повинні поспішати", - сказав Данилюк в інтерв'ю The Wall Street Journal, повідомляють "Українські новини".
Він також підтвердив плани Кабміну провести земельну реформу.
Як відомо, востаннє ринкове розміщення українських єврооблігацій було у квітні 2013 року, коли Україна продала 10-річні єврооблігації на суму $1,25 млрд під 7,5% річних. У лютому 2013 року Мінфін розмістив 10-річні євробонди на суму $1 млрд під 7,625% річних.
Відтоді Україна ще чотири рази виходила на зовнішні ринки запозичення: в грудні 2013 року Росії було продано єврооблігації на $3 млрд зі ставкою купона 5%, а у 2014-2016 роках Україна щорічно продавала євробонди під американські гарантії.
У 2014 році розмістила п'ятирічні єврооблігації на $1 млрд під 1,844% річних, у 2015 - на $1 млрд під 1,847% річних, у 2016 - на $1 млрд під 1,471%.
25 січня 2017 року українська компанія "Кернел" розмістила єврооблігації на суму 500 млн доларів зі ставкою 8,75%, ставши першим емітентом з України, якому вдалося розмістити бонди з часів Революції Гідності (крім облігацій, гарантованих урядом США в рамках фінансової допомоги Україні).
Нагадаємо, що Україна 1 березня виплатила третій купон на $505 млн за реструктуризованими єврооблігаціями.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Іран vs Саудівська Аравія: битва титанів ісламського світуДо чого призведе чергова "порохова бочка" на Близькому Сході, найголовнішою причиною якої є формування та протистояння двох одвічних ворогуючих полюсів – сунітської Саудівської Аравії та шиїтського Ірану