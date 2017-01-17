Україна вимагає компенсацію від Росії за обстріли Маріуполя, Волновахи і Краматорська

У позові, поданому владою України в Міжнародний суд ООН, серед іншого міститься вимога про виплату компенсації за обстріли Маріуполя (січень 2015 р.), Волновахи (січень 2015 р.) і Краматорська (лютий 2015 р.), терористичні акти в Харкові (лютий 2015 р.) і за збитий над Донбасом малайзійський "Боїнг".

Україна просить Міжнародний суд ООН визнати, що Росія порушила Конвенцію про протидію фінансуванню тероризму, надаючи гроші, зброю та іншу допомогу "ДНР", "ЛНР", "Харківським партизанам" і іншим подібним організаціям на території України, - повідомляють на сайті суду.

Також Україна просить визнати Росію і підконтрольну їй владу Криму винними в систематичній дискримінації кримських татар і етнічних українців на території півострова і змусити РФ виплатити компенсацію тим, хто постраждав від такої політики.

Фото:http://www.icj-cij.org/

Нагадаємо, Україна підготувала позов проти Росії через порушення договору про дружбу.

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною був підписаний 31 травня 1997 року.