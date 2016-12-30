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Україна буде судитись з Росією через порушення Договору про дружбу

Відповідний позов готувався протягом року
Україна підготувала позов проти Росії через порушення договору про дружбу.
Україна буде судитись з Росією через порушення Договору про дружбу Фото:antikor.com.ua

"Є так званий великий Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Україною і Російською Федерацією. У ньому написано, що Росія поважає територіальну цілісність і непорушність існуючих кордонів. Зараз ми беремо цю статтю і несемо у міжнародний суд. Ми протягом року готували відповідний позов, тепер ця підготовка закінчилася", - заявив заступник міністра закордонних справ України Вадим Пристайко, повідомляє "Укрінформ".

За його словами, доки цей пункт є у договорі, але Росія його не виконує, Україні є за що її судити. Якби наша держава дозволили собі розірвати цей договір, росіяни сказали б: "Почекайте, ми нічого не порушили, тому що не брали на себе жодних зобов'язань".

"Тож ми не можемо дозволити Росії зіскочити з такого гачка", - каже Пристайко. 

Договір про дружбу, співробітництво і партнерство між Росією і Україною був підписаний 31 травня 1997 року.

Раніше iPress.ua повідомляв, що Україна і НАТО підпишуть технічну угоду про обмін таємною інформацією. Тоді Вадим Пристайко заявив, що ця угода дозволить вивести на вищий рівень співпрацю України і Альянсу у сфері секретної інформації

 

 

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