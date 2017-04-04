Україна вимагає скасувати призов кримчан в російську армію

Міністерство закордонних справ України висловлює протест Російській Федерації в зв'язку з її наміром провести призов на військову службу на тимчасово окупованій території Криму і Севастополя.

"Резолюція ГА ООН A / RES / 71/205 від 19 грудня 2016 "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)" встановила факт незаконної окупації Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та міста Севастополя і закликала її забезпечити виконання своїх зобов'язань відповідно до міжнародного гуманітарного права, міжнародних механізмів захисту прав людини, інших договірно-правових інструментів, стороною яких вона виступає", - йдеться в коментарі на сайті МЗС.

У цьому контексті, МЗС вимагає скасувати призов громадян, які проживають на тимчасово окупованій території, а також забезпечити неухильне дотримання російською стороною своїх міжнародних зобов'язань.

Нагадаємо, що у 2017 році в армію піде 4,8 тисяч молодих кримчан, що на тисячу осіб більше порівняно з минулим роком. Призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.