Росія планує призвати в армію на 1 тис кримчан більше, ніж торік

Призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії

У 2017 році в армію піде 4,8 тис. молодих кримчан, що на тисячу осіб більше порівняно з минулим роком.

"У 2016 році всього було на півострові призвано близько 3,7 тис. осіб за рік. Зараз ми даємо 2,4 тис. новобранців тільки навесні. Приблизно стільки ж призвемо восени", - заявив начальник організаційно-мобілізаційного управління штабу Південного військового округу генерал-майор Андрій Колесов, повідомляє ТАСС.

За його словами, у 2015 році на військову службу було призвано близько 1,5 тис. кримчан.

Зазначимо, призовників з Криму відправлять на службу в армію в усі регіони Росії.

Додамо, резолюція, ухвалена третім комітетом ООН щодо порушення Росією прав людини в окупованому Криму забороняє Росії приймати мешканців півострова до лав збройних сил.