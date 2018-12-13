Україна забрала 13 в'язнів, які відбували покарання на окупованій частині ОРДЛО

13 в'язнів із Донецької області переміщено на підконтрольну Україні територію.

"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях в Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання в тюрмах на непідконтрольній частині Донбасу, а також віддали їхні кримінальні справи", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

В'язнів засудили до початку конфлікту на Донбасі. Раніше вони заявляли про бажання відбувати покарання в українських в'язницях, заявила Денісова.

Україна готова забрати всіх в'язнів, які хочуть продовжувати відбувати покарання на підконтрольній території, додала омбудсмен.

Також, на підконтрольну територію переправили 42 засуджених, які відбували покарання в окупованій частині Луганської області.