Україна забрала 13 в'язнів, які відбували покарання на окупованій частині ОРДЛО
"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях в Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання в тюрмах на непідконтрольній частині Донбасу, а також віддали їхні кримінальні справи", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.
В'язнів засудили до початку конфлікту на Донбасі. Раніше вони заявляли про бажання відбувати покарання в українських в'язницях, заявила Денісова.
Україна готова забрати всіх в'язнів, які хочуть продовжувати відбувати покарання на підконтрольній території, додала омбудсмен.
Також, на підконтрольну територію переправили 42 засуджених, які відбували покарання в окупованій частині Луганської області.
Додамо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що 895 ув'язнених, які відбувають покарання в тюрмах так званих "ДНР" і "ЛНР", звертаються до неї з проханням про переведення на підконтрольну Києву територію, і Україна готова їх забрати.
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