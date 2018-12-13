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Україна забрала 13 в'язнів, які відбували покарання на окупованій частині ОРДЛО

Бойовики передали засуджених на КПВВ "Новотроїцьке"
13 в'язнів із Донецької області переміщено на підконтрольну Україні територію.
Україна забрала 13 в Фото: facebook.com/denisovaombudsman/

"Сьогодні на КПВВ "Новотроїцьке" представники окупаційної адміністрації на тимчасово окупованих територіях в Донецькій області передали нам 13 засуджених, які відбували покарання в тюрмах на непідконтрольній частині Донбасу, а також віддали їхні кримінальні справи", - повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова на своїй сторінці у Facebook.

В'язнів засудили до початку конфлікту на Донбасі. Раніше вони заявляли про бажання відбувати покарання в українських в'язницях, заявила Денісова.

Україна готова забрати всіх в'язнів, які хочуть продовжувати відбувати покарання на підконтрольній території, додала омбудсмен.

Також, на підконтрольну територію переправили 42 засуджених, які відбували покарання в окупованій частині Луганської області.

Додамо, уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова заявила, що 895 ув'язнених, які відбувають покарання в тюрмах так званих "ДНР" і "ЛНР", звертаються до неї з проханням про переведення на підконтрольну Києву територію, і Україна готова їх забрати.

 

 

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13 12 2018 11:20
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