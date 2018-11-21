Україна закликала реформувати Раду безпеки ООН

Для ефективного запобігання військовим конфліктам і підтримання миру потрібно відібрати право вето у постійних членів Радбезу

Рада безпеки ООН у нинішньому вигляді не може гарантувати мир і безпеку світового співтовариства, тому має бути реформована.

З таким закликом на засіданні Генасамблеї ООН виступив радник Постійного представництва України при ООН Едуард Фесько, повідомляє "Укрінформ".

"Очевидно для всіх, що Рада безпеки в її нинішньому вигляді погано підходить для ефективного вирішення проблем XXI століття", - заявив український дипломат.

За його словами, досвід членства України в РБ ООН у 2016-2017 роках тільки зміцнив впевненість, що без цієї реформи Рада буде приречена втратити свою актуальність і позиції в більш широкому міжнародному контексті.

Україна заявляє про свою відкритість для обговорення всіх варіантів і підходів реформування Ради безпеки ООН, спрямованих на раціоналізацію і результат. Офіційний Київ буде наполягати на двох аспектах.

По-перше, це представництво в Радбезі делегата від Східноєвропейської регіональної групи. По-друге, потрібно переглянути роль вето в роботі Ради безпеки ООН.

"Коли постійний член Ради безпеки є учасником конфлікту, щодо якого Рада безпеки має намір ухвалити рішення, право вето стає прямою перешкодою і завадою для того, щоб Рада виконала свою головну місію для підтримання міжнародного миру і безпеки", - заявив Едуард Фесько.

Рада безпеки ООН складається з 15 членів. П'ять країн - США, Росія (як правонаступниця СРСР), Франція, Великобританія і Китай - є постійними членами з правом вето. 10 непостійних членів Ради безпеки обираються за географічним принципом на дворічний термін - по п'ять щороку.

Нагадаємо, засідання Радбезу щодо ситуації в Україні розпочалося у Нью-Йорку у вівторок, 30 жовтня.

Рада відхилила пропозицію Росії запросити на засідання представників так званих "ДНР" та "ЛНР".