Україна запропонувала встановити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі
Про це повідомила представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.
"Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, й на Крим, й на ділянки українсько- російського кордону. Й запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі", - написала Геращенко.
Нагадаємо, якщо Росія не буде проявляти агресію після закінчення режиму воєнного стану, на Донбасі можуть встановити режим припинення вогню до новорічних і різдвяних свят.
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