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Україна запропонувала встановити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі

Марчук нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України
Голова української делегації у тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук запропонував встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керчі.
Україна запропонувала встановити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі Фото: qha.com.ua

Про це повідомила представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, й на Крим, й на ділянки українсько- російського кордону. Й запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі", - написала Геращенко.

Нагадаємо, якщо Росія не буде проявляти агресію після закінчення режиму воєнного стану, на Донбасі можуть встановити режим припинення вогню до новорічних і різдвяних свят.

 

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20 12 2018 09:19
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