Україна запропонувала встановити пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі

Марчук нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України

Голова української делегації у тристоронній контактній групі в Мінську Євген Марчук запропонував встановити пункт спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Керчі.

Про це повідомила представниця України в контактній групі, перший віце-спікер Верховної Ради України Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook.

"Марчук звернувся до ОБСЄ з пропозицією негайно розпочати постійний моніторинг безпекової ситуації в акваторії Керченської протоки, Азовського і Чорного морів, нагадав, що мандат СММ ОБСЄ розповсюджується на всю територію України, отже, й на Крим, й на ділянки українсько- російського кордону. Й запропонував встановити постійний пункт моніторингу СММ ОБСЄ в Керчі", - написала Геращенко.