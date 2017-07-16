Україна запустить ще декілька потягів до ЄС, - Бальчун
"Хочу поділитися деякими нашими ініціативами щодо швидкісного руху в Україні. Євроасоціація, безвіз – зараз активно розглядаємо низку варіантів продовження курсування інших поїздів львівського напрямку до сусідніх держав Європейського Союзу. Ви знаєте, з 23.12.2016 призначено курсування поїзда № 705/706 Київ – Перемишль складом електропоїзда HRCS2 Хюндай. А сьогодні вже опрацьовуємо питання подовження маршруту курсування поїзда №747/748 Дарниця, Київ – Львів до Перемишля. Це дозволить зв'язати швидкісним рухом Вінницьку, Хмельницьку та Тернопільську області з Польщею", - написав голова правління УЗ Войцех Бальчун на своїй сторінці у Facebook.
Окрім того, за його словами, планується запустити поїзди і за популярними внутрішніми напрямками.
"У перспективі, враховуючи наявний рухомий склад, та за рахунок придбання додаткових міжрегіональних двосистемних електропоїздів філією "УЗШК", плануємо з’єднати швидкісним залізничним сполученням обласний промисловий центр Дніпро із чорноморським узбережжям, містом Одесою. Це особливо актуально для перевезення пасажирів у період літніх відпусток. Також у планах - за рахунок подовження існуючого маршруту Київ – Львів до Одеси та Київ – Одеса до Львова по трикутнику Київ-Львів-Одеса-Київ поєднати місто Лева з Одесою", – зазначив глава УЗ.
Нагадаємо, "Укрзалізниця" запускає додатковий поїзд Київ-Одеса, який курсуватиме по вихідних днях протягом липня.
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