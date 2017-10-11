Українець Клих шість днів був у комі

Стан здоров'я засудженого в Росії українця Станіслава Клиха різко погіршився - він був у комі шість днів.

Про це в четвер, 9 листопада, в інтерв'ю Крим.Реалії заявила кримська активістка Ольга Афанасьєва.

За її словами, засуджений у Росії українець перебуває в дуже важкому стані.

"Я розмовляла з його мамою, вона їздила до нього недавно, і він справді перебуває в дуже важкому стані. Його забирали до психіатричної клініки, так напхали ліками, що він шість днів був у комі, в нього пролежні", - сказала Афанасьєва.

Нагадаємо, раніше Клих перебував у психлікарні Магнітогорська.

Нагадаємо, 26 травня суд Чечні засудив українців Карпюка до 22,5 років ув'язнення, і Клиха – до 20 років. Їх звинуватили у вбивстві російських військових у Грозному в 1994-95 роках. Водночас, стороною обвинувачення не було надано жодних доказів того, що Клих і Карпюк перебували у Чечні у цей період.

У червні у Грозному проти засудженого українця Станіслава Клиха розпочалося слідство у справі про неповагу до суду. Згодом Суд Чечні додав Клиху місяць до 20 років колонії.

Міністерство юстиції України направило до Росії запит про видачу Клиха.

Раніше Станіслав Клих розповів як його жорстоко катували в російській в'язниці.