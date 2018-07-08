СПОРТ НОВИНИУкраїнець Мар'ян Закальницький став чемпіоном Європи в спортивній ходьбі на 50 кілометрів.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Українець став чемпіоном Європи в спортивній ходьбі на 50 км
Він обігнав найближчого суперника майже на хвилину
Фото: EPA/UPG
Чемпіонат з легкої атлетики проходить у Берліні в рамках об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.
23-річний український спортсмен пройшов дистанцію за 3 години 46 хвилин і 32 секунди, випередивши найближчого суперника - словака Матея Тота - на 55 секунд. Третім з відставанням майже півтори хвилини став білорус Дмитро Дзюбин.
У 2017 році Закальницький був 27-м на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Лондоні.
Нагадаємо, українська синхроністка Єлизавета Яхно здобула срібну медаль у сольній технічній програмі на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту.
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07 08 2018 14:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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