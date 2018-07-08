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Українець став чемпіоном Європи в спортивній ходьбі на 50 км

Він обігнав найближчого суперника майже на хвилину
Українець Мар'ян Закальницький став чемпіоном Європи в спортивній ходьбі на 50 кілометрів.
Українець став чемпіоном Європи в спортивній ходьбі на 50 км Фото: EPA/UPG

Чемпіонат з легкої атлетики проходить у Берліні в рамках об'єднаного чемпіонату Європи з літніх видів спорту.

23-річний український спортсмен пройшов дистанцію за 3 години 46 хвилин і 32 секунди, випередивши найближчого суперника - словака Матея Тота - на 55 секунд. Третім з відставанням майже півтори хвилини став білорус Дмитро Дзюбин.

У 2017 році Закальницький був 27-м на чемпіонаті світу з легкої атлетики в Лондоні.

Нагадаємо, українська синхроністка Єлизавета Яхно здобула срібну медаль у сольній технічній програмі на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту.

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07 08 2018 14:39
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