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Україна виборола десяту медаль Об'єднаного чемпіонату Європи

Єлизавета Яхно здобула "срібло" в синхронному плаванні
Українська синхроністка Єлизавета Яхно здобула срібну медаль у сольній технічній програмі на Об'єднаному чемпіонаті Європи з літніх олімпійських видів спорту.
Україна виборола десяту медаль Об Єлизавета Яхно. Фото: з відкритих джерел

Яхно набрала 91,3517 бала, інформує LB.ua. "Золото" дісталося росіянці Світлані Колесніченко - 93,4816 бала, "бронза" - італійці Лінді Черруті - 90,2282 бала.

Відзначимо, що це вже четверта медаль Яхно на нинішньому чемпіонаті і десята для збірної України.

Наша команда, з трьома золотими, шістьма срібними і однією бронзовою медалями продовжує займати 7-ме місце в загальнокомандному заліку.

Сьогодні iPress.ua повідомляв, що українська команда дівчат із синхронного плавання завоювала золоті медалі в дисципліні комбінації.

Також  у Глазго на чемпіонаті Європи з водних видів спорту український плавець Михайло Романчук виграв "золото" на дистанції 400 метрів вільним стилем.

Довідка. Об'єднаний ЧЄ триватиме з 2 до 12 серпня. Він включає в себе першості з плавання (Глазго, 3-9 серпня), стрибків у воду (Единбург, 6-12 серпня), синхронного плавання (Глазго, 3-7 серпня), плавання на відкритій воді (Глазго, 8-12 серпня ), велотреку (Глазго, 2-7 серпня), велошосе (Глазго, 5-12 серпня), маунтинбайку (Глазго, 7 серпня), BMX (Глазго, 10-11 серпня), гольфа (Глазго, 7-12 серпня), спортивної гімнастики (Глазго, 2-12 серпня), академічного веслування (Глазго, 2-5 серпня), триатлону (Глазго, 9-11 серпня), легкої атлетики (Берлін, 7-12 серпня).

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06 08 2018 16:18
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