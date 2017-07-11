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Українець напідпитку вдарив польського митника у пункті пропуску

Зокрема чоловік перешкоджав проведенню митного огляду автомобіля, обзивав митників вульгарними словами
28-річний українець вдарив польського митника у пункті пропуску в Будомєжі, що на польсько-українському кордоні.
Українець напідпитку вдарив польського митника у пункті пропуску Фото: Agencja Gazeta

Інцидент стався 6 листопада, коли митники відправили на поглиблений огляд автомобіль у якому двоє українців їхали до Польщі. Про це повідомляє польський портал Nowiny24.

За кермом авто була жінка, з нею в салоні їхав 28-річний пасажир. Його агресивна поведінка змусила митників викликати у пункт пропуску наряд поліції з Любачова.

Повідомляється, що українець перешкоджав проведенню митного огляду автомобіля, обзивав митників вульгарними словами та вдарив одного з них в голову. Після перевірки алкотестер показав два проміле алкоголю у крові українця.

Громадянина України доставили у відділ поліції, де він визнав вину і написав заяву про добровільну кримінальну відповідальність. Йому загрожує до 5 місяців ув’язнення.

Нагадаємо, 1 жовтня неподалік транспортних розв’язок Бжезімєж та Вроцлав Схід, в автівки, що стояли в дорожньому заторі, на повній швидкості в’їхала вантажівка. Загинули дві людини, котрі їхали в одному з легкових автомобілів, що стояли в заторі. Аварію спричинив українець. За інформацією поліції, чоловік вживав перед цим алкоголь.

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07 11 2017 16:11
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