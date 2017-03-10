У Польщі українець напідпитку спричинив смертельну аварію

На повній швидкості він влетів у Alfa Romeo

У неділю, 1 жовтня, неподалік транспортних розв’язок Бжезімєж та Вроцлав Схід, в автівки, що стояли в дорожньому заторі, на повній швидкості в’їхала вантажівка. Загинули дві людини, котрі їхали в одному з легкових автомобілів, що стояли в заторі.

Аварію спричинив українець. За інформацією поліції, чоловік вживав перед цим алкоголь.

Внаслідок ДТП загинули два жителі Підкарпатського воєводства. Обом загиблим чоловікам було приблизно по 30 років. Чотири інші особи отримали травми. Одна - важкі. Після тривалої реанімації на місці аварії гелікоптер швидкої допомоги забрав жінку до лікарні, інформує "Польське радіо".

ДТП сталася в околицях ремонтованої ділянки автостради A4. Поліція інформує, що авто стояли у заторі, оскільки неподалік сталася інша аварія. Український водій вантажівки не зауважив авто, що стояли в заторі. На повній швидкості він влетів у Alfa Romeo. Протаранений легковий автомобіль в’їхав в іншу вантажівку, що стояла попереду.

"В результаті авто було затиснене та розчавлене між вантажівками, рятувальникам довелося зрізати дах і тільки тоді вони змогли витягнути людей з транспортного засобу", - повідомили у поліції.

"Вантажівкою, яка в’їхала в Alfa Romeo, керував громадянин України. У його організмі виявлено 0,4 проміле алкоголю", - поінформували в поліції.

Як повідомляв iPress.ua, вісьмох чоловіків, громадян Республіки Бангладеш у віці 18-45 років та трьох громадян України, їхніх провідників, затримали у селі Гузелі Підкарпатського воєводства співробітники Бєщадського відділення Прикордонної служби Польщі. Іммігранти мали намір дістатися територією Польщі до країн Західної Європи.