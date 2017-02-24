Україні та Польщі необхідно боротися з російською пропагандою, - посол Пєкло

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло переконаний, що Російська Федерація хоче посварити його країну з Україною.

"Я б сказав, що це просто історичний процес. Такий процес був у нас з німцями: листи вибачення один перед одним. Я знаю, що представники наших обох сторін написали теж такі листи один одному, і я думав, що процес пішов. Але, на жаль, є Росія, яка хоче нас посварити, і робить усе можливе для цього", - сказав Пєкло, інформує "День".

Він наголосив, що в Польщі працює велика кількість українців, і ставлення поляків до них - позитивне. Пєкло також прокоментував інцидент зі спаленням українського прапора під час Маршу в Варшаві влітку і в грудні минулого року в Перемишлі.

"Я не можу уявити, щоб це зробив нормальний поляк. А якщо це зробив поляк, то він працює не на Польщу, а на якийсь інший інтерес. Щодо Перемишля - подібна ситуація. Йшли демонстранти, і перед Українським домом хтось так вигукнув. Відразу з'явився фільм, який розтиражували. Нещодавно хтось повісив портрет Бандери в нас на посольстві. І знову - фільм. Росія розуміє, що соціальні мережі для них - це найкраща зброя, яка тільки може бути. Далі це переходить із соцмереж до мейнстріму за допомогою газет, телебачення, радіо. І це - проблема, Росія досягає того, чого хоче", - сказав посол.

Він зазначив, що як Україні, так і Польщі необхідно боротися з російською пропагандою, в першу чергу, не тиражуючи фейкові новини та заяви.

"У нас є суто волонтерська група під назвою "П'ята російська колона у Польщі", яка показує методи і результати пропаганди, фейкові новини. У вас є "Стопфейк"... На основі їхніх розслідувань можна було би написати статтю. По-перше, це б показало, що ми спільно працюємо. І, по друге, її слід було б опублікувати в авторитетних виданнях з обох сторін і в такий спосіб показати, що наша ворожнеча - це неправда", - наголосив Пєкло.

Нагадаємо, що міністр закордонних справ Польщі Вітольд Ващиковський заявив, що Польща хоче покращити відносини з Росією.