Українка Козлова у першому колі Roland Garros вибила чинну чемпіонку
Тенісистки провели на корті 1 годину і 35 хвилин. За цей час Козлова виконала 3 подачі навиліт, допустила 6 "подвійних" і реалізувала 7 брейк-поінтів. Її суперниця зробила 5 ейсів, 13 раз помилилася при введенні м'яча в гру, а також виграла 4 гейми на прийомі.
У наступному колі Козлова зіграє проти Катерини Синякової або Вікторії Азаренко
Відзначимо, що також у перший день турніру в Парижі до другого кола вийшла перша ракетка України і четверта тенісистка світу Еліна Світоліна. Вона у двох сетах здолала австралійку Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.
У понеділок, 28 травня, у першому колі зіграють ще дві представниці України. 39-та ракетка світу Леся Цуренко позмагається з 99-ю в рейтингу швейцаркою Стефані Фоґеле, а 81-ша ракетка світу Катерина Бондаренко гратиме з 50-ю тенісисткою планети Донною Векіч із Хорватії.
Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі.
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