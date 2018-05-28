Реєстрація Вхід
RSS
СПОРТ НОВИНИ

Українка Козлова у першому колі Roland Garros вибила чинну чемпіонку

У наступному колі Козлова зіграє проти Катерини Синякової або Вікторії Азаренко
Українська тенісистка Катерина Козлова стала авторкою гучної сенсації на тенісному турнірі на ґрунті – відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі 24-річна Козлова перемогла чемпіонку 2017 року, 20-річну Олену Остапенко з Латвії – 7:5, 6:3.
Українка Козлова у першому колі Roland Garros вибила чинну чемпіонку Катерина Козлова. Фото: www.tennisnews.com.ua

Тенісистки провели на корті 1 годину і 35 хвилин. За цей час Козлова виконала 3 подачі навиліт, допустила 6 "подвійних" і реалізувала 7 брейк-поінтів. Її суперниця зробила 5 ейсів, 13 раз помилилася при введенні м'яча в гру, а також виграла 4 гейми на прийомі.

У наступному колі Козлова зіграє проти Катерини Синякової або Вікторії Азаренко

Відзначимо, що також у перший день турніру в Парижі до другого кола вийшла перша ракетка України і четверта тенісистка світу Еліна Світоліна. Вона у двох сетах здолала австралійку Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.

У понеділок, 28 травня, у першому колі зіграють ще дві представниці України. 39-та ракетка світу Леся Цуренко позмагається з 99-ю в рейтингу швейцаркою Стефані Фоґеле, а 81-ша ракетка світу Катерина Бондаренко гратиме з 50-ю тенісисткою планети Донною Векіч із Хорватії.

Нагадаємо, що Еліна Світоліна перемогла першу ракетку світу - румунку Сімону Халеп - у фіналі турніру WTA у Римі.

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

28 05 2018 10:40
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

Хто і як відреагував на заборону українським спортсменам виступати у Росії. Ексклюзив

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.