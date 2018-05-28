Українка Козлова у першому колі Roland Garros вибила чинну чемпіонку

У наступному колі Козлова зіграє проти Катерини Синякової або Вікторії Азаренко

Українська тенісистка Катерина Козлова стала авторкою гучної сенсації на тенісному турнірі на ґрунті – відкритому чемпіонаті Франції. У першому колі 24-річна Козлова перемогла чемпіонку 2017 року, 20-річну Олену Остапенко з Латвії – 7:5, 6:3.

Тенісистки провели на корті 1 годину і 35 хвилин. За цей час Козлова виконала 3 подачі навиліт, допустила 6 "подвійних" і реалізувала 7 брейк-поінтів. Її суперниця зробила 5 ейсів, 13 раз помилилася при введенні м'яча в гру, а також виграла 4 гейми на прийомі.

У наступному колі Козлова зіграє проти Катерини Синякової або Вікторії Азаренко

Відзначимо, що також у перший день турніру в Парижі до другого кола вийшла перша ракетка України і четверта тенісистка світу Еліна Світоліна. Вона у двох сетах здолала австралійку Айлу Томлянович – 7:5, 6:3.

У понеділок, 28 травня, у першому колі зіграють ще дві представниці України. 39-та ракетка світу Леся Цуренко позмагається з 99-ю в рейтингу швейцаркою Стефані Фоґеле, а 81-ша ракетка світу Катерина Бондаренко гратиме з 50-ю тенісисткою планети Донною Векіч із Хорватії.